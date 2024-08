Lissabon - Beim Auftakt der Vuelta a España hat Radprofi Brandon McNulty die erste Etappe gewonnen. Auf der zwölf Kilometer langen Strecke des Einzelzeitfahrens war der US-Amerikaner (UAE Team Emirates) mit 12:35 Minuten der Schnellste. Der Tscheche Mathias Vacek (Lidl Trek) hatte als Zweiter zwei Sekunden Rückstand, Wout van Aert aus Belgien wurde mit drei Sekunden Rückstand Dritter. Bester Deutscher war Florian Lipowitz (+21 Sekunden) auf Rang zwölf.

Die Spanien-Rundfahrt startete in diesem Jahr in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Es ist das fünfte Mal, dass das Rennen außerhalb Spaniens beginnt. Die erste Etappe führte größtenteils entlang des Fluss Tajo nach Oeiras. An Tag zwei fahren die Radsportler 194 Kilometer von Cascais nach Ourém. Die 79. Ausgabe der Vuelta führt über 3.301,4 km nach Madrid, wo die dritte Grand Tour des Jahres am 8. September endet.

Einer der Favoriten ist Primoz Roglic vom deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe. Der Radstar aus Slowenien musste in diesem Jahr bei der Tour de France nach einem Sturz aussteigen und somit seine Hoffnung auf den ersten Sieg beim größten Radrennen der Welt aufgeben. Bei der ersten Vuelta-Etappe wurde er Achter. Der US-amerikanische Titelverteidiger Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) landete mit 53 Sekunden Rückstand auf Platz 62. Nicht mit dabei sind etwa die Topfahrer Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard sowie Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel.