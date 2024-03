Sophia Schneider erst beim Weltcupfinale wieder am Start

Sophia Schneider verpasst das anstehende Staffelrennen in Amerika.

Soldier Hollow - Biathletin Sophia Schneider fehlt nach dem Verzicht auf die Teilnahme am Staffelrennen auch zum Abschluss des Weltcups in Soldier Hollow in den USA.

Zwar gehe es der 26-jährigen Bayerin etwas besser, mit Blick auf das Weltcupfinale in der kommenden Woche werde sie im Verfolgungsrennen aber nicht antreten, teilte der Deutsche Skiverband wenige Stunden vor dem Start mit. Dafür soll Schneider bei den Wettkämpfen ab Donnerstag im kanadischen Canmore wieder dabei sein.

Schneider war am Samstag „leicht angeschlagen“ ausgefallen. Die deutsche Staffel hatte ohne sie den zweiten Platz belegt, die erst 20 Jahre alte Julia Kink hatte Schneider ersetzt und dabei als Schlussläuferin ein starkes Debüt in der Mannschaft gegeben.