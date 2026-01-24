Finn Sonnekalb ist großer Hoffnungsträger der deutschen Eisschnellläufer bei den Olympischen Winterspielen. Beim Heim-Weltcup in Inzell wird der 18-Jährige von Superstar Jordan Stolz distanziert.

Inzell - Knapp zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele hat Deutschlands Hoffnungsträger Finn Sonnekalb das Kräftemessen mit Eisschnelllauf-Star Jordan Stolz deutlich verloren. Beim Heim-Weltcup in Inzell war der 18-jährige Erfurter im direkten Duell über 1.000 Meter 1,29 Sekunden langsamer als der Weltrekordler aus den USA. Während der 21 Jahre alte siebenmalige Weltmeister in der Bahnrekordzeit von 1:06,83 Minuten das Rennen beim letzten Saison-Weltcup gewann, wurde Sonnekalb in 1:08,12 Minuten Elfter.

Der Erfurter, vor zwei Jahren dreimaliger Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Jugendspielen, hatte zu Saisonbeginn für Furore gesorgt. Beim Weltcup in Salt Lake City (USA) hatte er in 1:06,48 Minuten über 1.000 Meter und in 1:41,33 Minuten über 1.500 Meter jeweils deutsche Rekorde aufgestellt. Zudem war er sowohl in Salt Lake City als Dritter und im kanadischen Calgary als Zweiter jeweils über 1.500 Meter sowie in Heerenveen über 1.000 Meter dreimal aufs Weltcup-Podest gelaufen.

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo vom 6. bis 22. Februar gilt Sonnekalb weiterhin als Medaillenkandidat für die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG). Die letzte deutsche Olympia-Medaille im Eisschnelllauf hatte es bei den Spielen 2010 in Vancouver gegeben.