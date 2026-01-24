In Peking 2022 holt Skicrosserin Maier Bronze, auch bei den anstehenden Winterspielen will sie wieder über Edelmetall jubeln. Die Form stimmt, wie sie eindrucksvoll zeigt.

Veysonnaz - Skicrosserin Daniela Maier hat kurz vor den Olympischen Winterspielen ihre Medaillen-Topform unterstrichen. Die Sportlerin aus Baden-Württemberg gewann den Weltcup in Veysonnaz und setzte damit nach ihrem zweiten Platz am Freitag noch einen drauf. Es war der erste Saisonerfolg für die 29-Jährige, die bei den Winterspielen in Livigno wie schon vor vier Jahren in Peking eine Medaille anpeilt.

Auch bei den deutschen Männern gab es Grund zur Freude: Tim Hronek holte sich den zweiten Platz; er wurde im großen Finale in dem Schweizer Skiort nur knapp von Reece Howden aus Kanada bezwungen. Für die erfolgreichen DSV-Skicrosser stehen am nächsten Wochenende noch jeweils zwei Weltcups der Frauen und Männer im norditalienischen Val di Fassa an. Am 20. und 21. Februar geht es dann bei Olympia um Edelmetall.