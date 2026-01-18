Tarvisio - Ski-Juwel Emma Aicher nährt weiter die Hoffnungen auf einen deutschen Olympia-Coup. Die 22-Jährige gewann den Super-G im italienischen Tarvisio und feierte damit den vierten Weltcup-Sieg ihrer Karriere; den zweiten in dieser Saison. Im Dezember hatte sie schon die Abfahrt in St. Moritz in der Schweiz gewonnen.

Zweite in Tarvisio wurde US-Star Lindsey Vonn vor der Tschechin Ester Ledecka. Aichers Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann belegte Rang acht. Die Leistungen auf der Piste Di Prampero dürften dem deutschen Speed-Duo mit Blick auf die Olympischen Winterspiele in Italien im Februar weiteren Mut machen. In Cortina d'Ampezzo gilt dann vor allem die vielseitige Aicher in mehreren Disziplinen als Hoffnungsträgerin.