Der deutsche Verband würde Frauen-Bundestrainer Markus Gaugisch nach dem Einzug ins WM-Finale gern halten. Er äußert sich im „Sportstudio“ dazu, ob es andere Interessenten gibt.

Berlin - Bundestrainer Markus Gaugisch hat eine Woche nach dem WM-Silber mit den deutschen Handballerinnen offen gelassen, ob er das Amt nach dem Ende seines Vertrages weiter ausüben wird. Der 51-Jährige zeigte sich im „Aktuellen Sportstudio“ grundsätzlich offen für eine weitere Zusammenarbeit auch im kommenden Jahr.

„Mir macht's Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Grundsätzlich ist es ein Mega-Privileg“, sagte Gaugisch und kündigte weitere Gespräche mit dem Deutschen Handballbund an. „Wir haben noch zwei, drei Dinge zu klären, aber grundsätzlich ist dieser Weg schön und macht Spaß“, betonte er.

Gaugisch dementierte, dass es Angebote für ihn aus der Männer-Bundesliga gebe. „Es gibt keine Anfragen, es ist nix dran“, sagte er dazu. Der Coach ist seit 2022 Bundestrainer der Frauen-Auswahl und führte die Riege im vergangenen Jahr erstmals seit 2008 zu den Olympischen Spielen. Der Verband würde gern mit ihm verlängern.