Trotz einer starken Leistung von Dennis Schröder verlieren die Sacramento Kings in der NBA zum fünften Mal in Serie. Orlando gewinnt auch ohne ein deutsches Trio in der Schlusssekunde der Overtime.

Dennis Schröder (links) konnte trotz seiner 21 Punkte die Niederlage der Sacramento Kings gegen die Portland Trail Blazers nicht verhindern.

Sacramento - Nächster Rückschlag für die Sacramento Kings in der NBA: Das Team um Weltmeister Dennis Schröder verlor im heimischen Golden 1 Center mit 93:98 gegen die Portland Trail Blazers und kassierte damit die fünfte Niederlage in Folge. Für das neue Schlusslicht der Western Conference war Dennis Schröder erfolgreichster Schütze.

Der deutsche Nationalmannschaftskapitän startete von der Bank und kam in 31 Minuten Spielzeit auf 21 Punkte, sechs Assists und fünf Rebounds. Den besten Werfer des Abends stellte Portlands Deni Avdija, der 24 Zähler beisteuerte.

Orlando gewinnt 0,9 Sekunden vor Schluss

Ohne die verletzten Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan da Silva fuhren die Orlando Magic derweil einen wichtigen 128:127-Sieg nach Verlängerung bei den Utah Jazz ein. Den entscheidenden Korbleger erzielte Orlandos Topscorer Desmond Bane (32 Punkte) 0,9 Sekunden vor Ablauf der Overtime. Mit einer Bilanz von 16:12 befinden sich die Magic aktuell auf Playoff-Kurs.