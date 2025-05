Die Indiana Pacers haben in der NBA auch das zweite Auswärtsspiel der Eastern Conference Finals bei den New York Knicks für sich entschieden. Einen großen Anteil daran hatte Pascal Siakam.

New York - Die Indiana Pacers haben einen großen Schritt in Richtung NBA-Finale gemacht. Gegen die New York Knicks gewann das Team um Topscorer Pascal Siakam mit 114:109 und braucht damit nur noch zwei Siege in der Best-of-seven-Serie der Eastern Conference Finals.

Überragender Mann des Abends war Siakam, der 39 Punkte auflegte und dabei 65 Prozent seiner Würfe verwandelte. Insgesamt trafen sechs Spieler der Pacers zweistellig. Für die Knicks zeigte Starspieler Jalen Brunson ebenfalls eine starke Partie (36 Punkte) – verpasste wenige Sekunden vor dem Ende jedoch den möglichen Ausgleich von der Dreierlinie.

Der Sieger der Serie trifft im Finale auf die Oklahoma City Thunder um Isaiah Hartenstein oder die Minnesota Timberwolves.