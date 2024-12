Nach zwei Siegen in Folge ist der Aufwärtstrend der Seattle Kraken wieder gestoppt worden. Mit Torhüter Philipp Grubauer ging das Team in neun Saisonspielen achtmal als Verlierer vom Feld.

New Jersey - In der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben die Seattle Kraken nach zwei Siegen in Folge wieder verloren. Gegen die New Jersey Devils unterlag das Team um Torhüter Philipp Grubauer trotz zweifacher Führung mit 2:3.

Der Deutsche verzeichnete 33 Paraden und hielt knapp 92 Prozent aller Schüsse auf sein Tor. „Grubauer war wirklich gut. Das Enttäuschende ist, dass wir ihm nicht genug Unterstützung in Bewegung gegeben haben“, sagte Trainer Dan Bylsma.

Die Negativserie geht für den 33-Jährigen damit weiter. In seinen neun Saisonspielen für die Kraken ging der Torhüter achtmal als Verlierer vom Feld. In der Pacific Devision steht Seattle nach 28 absolvierten Partien auf Rang sechs.