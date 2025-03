Die Detroit Pistons haben ihre kurze Ergebniskrise ausgestanden und gewinnen auch gegen die Washington Wizards. An der Spitze der Eastern Conference haben die Cavaliers nun 15 Siege in Serie.

Detroit - Die Detroit Pistons um Basketball-Weltmeister Dennis Schröder haben ihren Playoff-Platz in der NBA durch einen souveränen Sieg gegen die Washington Wizards gefestigt. Das 123:103 war der 37. Saisonsieg der Pistons, die damit auf Rang sechs der Eastern Conference stehen und ihren Vorsprung auf Verfolger zunächst Atlanta Hawks ausbauten. In dem physischen Spiel mit vielen Reibereien wurden zwei Profis der Wizards am Ende disqualifiziert. Detroit ließ sich allerdings nicht beeindrucken und lag durchgehend in Führung. Bester Werfer war Cade Cunningham mit 27 Punkten, Schröder verbuchte elf Zähler.

An der Spitze der Eastern Conference bauten die Cleveland Cavaliers ihre Siegesserie auf 15 aus und bezwangen auch die Brooklyn Nets. Beim 109:104 war es bis zum Schluss spannend, noch Mitte des Schlussviertels hatten die Gäste aus New York geführt. Darius Garland erzielte 30 Punkte.