Nach einer bislang enttäuschenden NBA-Saison kommen die Sacramento Kings in Schwung. Dennoch steht das Team um Dennis Schröder weit hinter den Playoff-Rängen.

Die Sacramento Kings haben ihre Siegesserie auch gegen die Washington Wizards ausbauen können.

Sacramento - Die Sacramento Kings haben ihre Siegesserie in der NBA bei der Rückkehr von Basketball-Star Dennis Schröder weiter ausgebaut. Das Team des Nationalmannschafts-Kapitäns gewann gegen die Washington Wizards mit 128:115 und holte den vierten Sieg nacheinander.

Schröder hatte zuletzt drei Spiele wegen einer Sperre verpasst. Der Point Guard war nach einer Niederlage in Los Angeles mit Lakers-Star Luka Doncic aneinandergeraten und deshalb von der Liga sanktioniert worden. Gegen Washington kam Schröder auf 15 Zähler sowie fünf Assists. Bester Werfer der Kings war Russell Westbrook. Der US-Amerikaner erzielte 26 Punkte.

Playoffs-Plätze dennoch weit weg

Die Kings sind mit zwölf Siegen aus 42 Spielen auf Tabellenplatz 14 in der Western Conference dennoch weit entfernt von den Playoff-Rängen. Die Los Angeles Clippers als Tabellen-10. haben sechs Erfolge mehr auf dem Konto.

Nach einem starken ersten Viertel (41:22) verspielten die Kings bis zur Pause fast einen 21-Punkte-Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel spielte Sacramento wieder deutlich konzentrierter und konnte sich in einer bislang so enttäuschenden Saison über den vierten Erfolg nacheinander freuen.