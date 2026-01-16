Fußball-Verbandsliga: Am Freitag war die SG Rot-Weiß Thalheim gegenüber dem SC Bernburg machtlos und wurde mit 1:3 (1:0) vom Platz gefegt.

1:3 – SG Rot-Weiß Thalheim verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SC Bernburg

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Thalheim eine Niederlage gegen den SC Bernburg schlucken. 1:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Die erste Halbzeit verging ohne Tor. Erst in der Nachspielzeit schoss Luca Finn Prielipp das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.).

SG Rot-Weiß Thalheim Kopf an Kopf mit SC Bernburg – 1:1 in Minute 51

Unentschieden. Bernburgs Dustin Strobach konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 3

In der Nachspielzeit nutzte der SC Bernburg noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Felix Hilmer (Bernburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 gingen die Bernburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SC Bernburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Prielipp, Moroz, Wróblewski (56. Gräbe-Schmelzer), Schmökel, Kuras (66. Zahrt), Seniura, (56. Bakkush), Schinkel, Kunyk (82. Hoffmann), Sonco

SC Bernburg: Schneider – Staat (66. Schmidt), Lange, Schauer, Heitzmann, Krüger, Becker (31. Fahland), Strobach (71. Bichtemann), Raeck, Binkau, Streithoff

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (45.+1), 1:1 Nils Erik Fahland (51.), 1:2 Dustin Strobach (58.), 1:3 Felix Hilmer (90.+2); Zuschauer: 171