Nyara Sabally (r) und die New York Liberty starteten erfolgreich in die Mission Titelverteidigung.

Phoenix/New York - Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat ihr neues Team Phoenix Mercury zum Auftakt der neuen WNBA-Saison zu einem perfekten Saisonstart geführt. Sabally war mit 27 Punkten beste Werferin beim 81:59 gegen Seattle Storm, zudem verbuchte sie sechs Rebounds und zwei Blocks. Die 27-Jährige war in der Saisonpause nach fünf Jahren bei den Dallas Wings nach Phoenix gewechselt.

Auch Meister New York Liberty gewinnt

Ebenfalls erfolgreich starteten ihre Schwester Nyara Sabally und Leonie Fiebich mit Titelverteidiger New York Liberty in die neue Saison. New York gewann gegen die Las Vegas Aces mit 92:78.

Fiebich gehörte zur Startformation und verbuchte zwei Punkte und vier Rebounds. Sabally kam von der Bank auf sechs Punkte und fünf Rebounds in sechs Minuten. Beste Werferin der Liberty war Breanna Stewart mit 25 Punkten.

Geiselsöder steht vor Debüt

Mit Luisa Geiselsöder steht eine vierte Deutsche vor ihrem Debüt in der WNBA. Sie hatte noch am Freitag mit Basket Landes den französischen Meistertitel gewonnen und soll nun in dieser Saison für die Dallas Wings auflaufen. Die 25-Jährige war wie Satou Sabally 2020 von den Wings gedraftet worden, spielte seither aber in Frankreich. Ohne sie verlor Dallas zum Auftakt 84:99 gegen Minnesota Lynx.

US-Superstar Caitlin Clark hat ihr Team Indiana Fever gegen die Chicago Sky zu einem 93:58 geführt. Clark glänzte mit einem sogenannten Triple Double aus 20 Punkten sowie je zehn Assists und Rebounds.