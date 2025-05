Das war kein erfolgreicher Spieltag für Markus Bröker. Der Trainer von Havelberg musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:0)-Niederlage gegen Rossau beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog zwei Gelbe Karten an die Havelberger (35., 41.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Moritz Noack mit einem Strafstoß für Rossau traf und in Spielminute 60 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male handeln. Der Rossauer SV musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (81.). Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Erneut setzte Noack den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 23

FSV Havelberg 1911 liegt 0:2 zurück – Minute 90

Unmittelbar darauf gelang es Philip Sell, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Havelbergern noch ein Tor zu verschaffen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – Rossauer SV

FSV Havelberg 1911: Sell – Freye (76. Schäfer), Bröker, Heidel, Sichkar (46. Doering), Leppin, Brecht-Matus, Oppermann, Seidel, Stamer, Mathewes

Rossauer SV: Benecke – Elling, Wallmann, Ziems, Klein, Hannemann (73. Glombitza), Brünicke, Schröder (86. Neumann), Noack, Feger, Henel

Tore: 0:1 Moritz Noack (60.), 0:2 Moritz Noack (90.), 1:2 Philip Sell (90.+4); Zuschauer: 35