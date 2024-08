Berlin - Norwegens Alpin-Star Aleksander Aamodt Kilde muss auf dem Weg zu seinem Comeback einen Rückschlag verkraften. Der 31-Jährige, der bei seinem schweren Sturz bei der Weltcup-Abfahrt in Wengen im Januar eine tiefe Schnittwunde am Unterschenkel und eine Schulterluxation erlitten hatte, musste erneut operiert werden. In der bereits operierten Schulter hatte sich eine Infektion ausgebreitet.

„Ich hatte in den letzten Wochen mit zunehmenden Schmerzen in meiner operierten Schulter zu kämpfen, was eigentlich eine normale Reaktion nach zunehmender Belastung und 'normalerem' Training zu sein schien. Lange Rede, kurzer Sinn – ich habe eine schlimme Infektion, die einige Schäden verursacht hat, was ein ziemlicher Rückschlag in meiner Schulterrehabilitation ist“, schrieb Kilde auf Instagram.

Kilde gibt sich kämpferisch

Kilde wird nun sechs Wochen intravenös Antibiotika verabreicht, „bis die Infektion weg ist. Nach diesen sechs Wochen werden wir sehen, was die nächsten Schritte sein werden“, schrieb er weiter.

Der Abfahrts- und Super-G-Spezialist war im Januar in der Zielkurve der Lauberhornabfahrt gestürzt und mit voller Wucht ins Sicherheitsnetz gekracht. Danach war Kilde, der mit US-Superstar Mikaela Shiffrin verlobt ist, mit einem Helikopter ins Krankenhaus geflogen.

„Ziemlich ärgerlich, aber wir kämpfen weiter. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich sowohl zu Hause als auch unterwegs von unglaublichen, fürsorglichen, brillanten Menschen umgeben bin“, sagte Kilde.