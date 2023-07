WTA-Turnier in Warschau

Muss auf ihr Achtelfinal-Spiel in Warschau warten: Laura Siegemund.

Warschau - Laura Siegemund muss auf ihr Achtelfinal-Spiel beim Tennis-Turnier in Warschau warten. Wegen Regens wurden alle im Laufe des Nachmittags und Abends geplanten Partien abgesagt, nachdem die Begegnungen zuvor bereits mehrmals verschoben worden waren.

Die Metzingerin soll ihr Spiel um den Viertelfinaleinzug gegen die an Nummer vier gesetzte Zhu Lin aus China nun an diesem Donnerstag als dritte Partie auf Court 3 bestreiten.

Am Vormittag hatte Tatjana Maria problemlos die Runde der letzten Acht erreicht. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau gewann ihr Achtelfinale in nur 80 Minuten mit 6:4 und 6:0 gegen die Dänin Clara Tauson. Im Viertelfinale trifft sie nun entweder auf Rebecca Sramkova aus der Slowakei oder die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Karolina Muchova.