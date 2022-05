Rebecca Gruhn aus Stendal hofft im BMX-Freestyle auf ihre Olympia-Premiere

Tokio/Halle (Saale)/MZ - Die Frage, wie denn ihr alles andere als handliches Sportgerät nach Tokio kommt, hat Rebecca Gruhn gleich mal per Video beantwortet. Mit dem Geschick eines versierten Mechanikers nahm Sachsen-Anhalts Olympia-Nominierte vor der Kamera in Windeseile ihr BMX-Rad auseinander und verstaute die neun Kilogramm schweren Einzelteile in einer Reisetasche. Die etwa 2.000 Euro teure Fracht ging so am Freitag mit in den Flieger, der sie zu den Spielen brachte. Ganz unkonventionell also. Wie ja auch ihre gesamte Sportart BMX-Freestyle ist, die am Samstag ihren olympischen Einstand gibt.

