Tampa - Die Baltimore Ravens haben auf dem Weg in die NFL-Playoffs einen wichtigen Sieg eingefahren und auswärts die Tampa Bay Buccaneers bezwungen. Beim 41:31 in Florida überragte Quarterback Lamar Jackson mit fünf Touchdowns. „Wir haben etwas langsam angefangen, aber wir sind zurückgekommen“, sagte er im US-Fernsehen mit Blick auf den 0:10-Rückstand zu Beginn der Football-Partie. „Wir haben einfach jeden Spielzug für sich genommen. Wir haben alle einen guten Job gemacht.“

Die Ravens profitierten auch von der Verletzung von Buccaneers-Passempfänger Mike Evans. Er musste beim Stand von 10:7 vom Feld, als die Bucs in zwei aufeinanderfolgenden Szenen die Chance auf einen weiteren Touchdown vergaben. Danach zogen die Ravens auf bis zu 24 Punkte Vorsprung davon und sicherten sich schließlich den fünften Sieg im siebten Saisonspiel. Damit liegen sie in der AFC North gleichauf mit den Pittsburgh Steelers.

Für Tampa Bay wird der Weg in die Playoffs dagegen nun sehr schwer. In der NFC South haben die Buccaners mit vier Siegen und drei Niederlagen nach sieben Spielen die gleiche Ausbeute wie die Atlanta Falcons. In die Playoffs schafft es aus dieser Division wohl nur der Erstplatzierte, weil zu viele andere Teams eine bessere Saison spielen. Zudem muss Tampa Bay wohl länger auf Chris Godwin verzichten. Kurz vor Schluss wurde der 28-Jährige mit einer schweren Verletzung am linken Knöchel vom Spielfeld getragen.

Chargers verlieren gegen Cardinals

Im zweiten Montagsspiel holten die Arizona Cardinals ein 17:15 gegen die Los Angeles Chargers. Die Cardinals stehen damit bei drei Siegen und vier Niederlagen, bei den Chargers weist die Bilanz je drei Siege und Niederlagen aus. Für beide Teams wird das Erreichen der Playoffs in dieser Saison schwierig werden.