Wimbledon wird für Laura Siegemund überraschend zur Terminhatz. In gleich drei Wettbewerben ist die 37-Jährige noch dabei. Dass ihr Name auf einer besonderen Liste steht, ehrt sie.

London - Laura Siegemund will nach ihrem überraschenden Achtelfinaleinzug im Einzel von Wimbledon kurzfristig entscheiden, ob sie weiter in allen drei Wettbewerben beim Rasen-Klassiker antritt. „Stand jetzt fühle ich mich okay“, sagte die 37-Jährige. „Normal habe ich schon vor, weiterzuspielen, vor allem das Doppel. Mixed muss ich mir mal überlegen, aber das wird schon tough, alles drei aufrechtzuerhalten.“ Sie wolle es davon abhängig machen, wie sie sich am Samstag fühle.

Siegemund hatte mit dem 6:3, 6:3 über Australian-Open-Siegerin Madison Keys aus den USA am Freitag erstmals in ihrer Karriere die Runde der besten 16 im Einzel von Wimbledon erreicht. Anschließend gewann sie mit Doppelpartnerin Beatriz Haddad Maia aus Brasilien ihre Erstrundenpartie.

Zwei Einsätze am Samstag

Am Samstag stehen für sie zwei Partien auf dem Programm: Im Doppel geht es in der zweiten Runde gegen die Britinnen Jodie Burrage und Sonay Kartal. Die Partie beginnt nicht vor 13.30 Uhr Ortszeit (12.30 Uhr MESZ). Zum Abschluss des Tennistags trifft sie mit Edouard Roger-Vasselin (Frankreich) in der ersten Mixed-Runde auf Nikola Mektic aus Kroatien und Gabriela Dabrowski aus Kanada. Das Einzel-Achtelfinale gegen die Argentinierin Solana Sierra steht am Sonntag an.

Besondere Liste

Siegemund ist erst die sechste Spielerin in der Geschichte des Profitennis, die in Wimbledon mit 37 unter den besten 16 steht. Zuvor schafften dies die Legenden Billie Jean King, Virginia Wade, Martina Navratilova, Venus und Serena Williams.

„Die Liste hört sich an, als ob mein Name da irgendwie nicht reinpasst“, sagte sie lachend. „Das sind alles Topleute, und dann komme ich daher und schaffe das auf meine alten Tage auch noch.“ Sie erreiche ihre Leistungen durch harte Arbeit. „Da mich dazuzuzählen, da fühle ich mich geehrt, das hat nicht jede geschafft“, sagte Siegemund.