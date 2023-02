Rahm siegt in Pacific Palisades - Woods 45.

Siegte in Pacific Palisades: Jon Rahm.

Pacific Palisades - Der spanische Golfprofi Jon Rahm hat im kalifornischen Pacific Palisades das Einladungsturnier von Superstar Tiger Woods gewonnen.

Mit dem Sieg bei der Genesis Invitational in der Nähe von Los Angeles setzte sich der 28-Jährige wieder an die Spitze der Weltrangliste. Für Rahm ist es bereits der dritte Erfolg auf der PGA-Tour in diesem Jahr. Gastgeber Tiger Woods beendete bei seiner Rückkehr auf die US-Tour das mit 20 Millionen US-Dollar dotierte Turnier auf dem 45. Platz.

Rahm spielte am Finaltag im Riviera Country Club eine 69er-Runde und siegte am Ende mit einem Gesamtergebnis von 267 Schlägen vor den beiden Amerikanern Max Homa (269) und Patrick Cantlay (270). „Es ist ziemlich unglaublich. Auf einem Golfplatz mit diesem Vermächtnis und dieser Geschichte zu gewinnen, das von Tiger Woods veranstaltet wird, ist eine große Ehre“, sagte Rahm. Für seinen zehnten Sieg auf der PGA-Tour kassierte der Spanier ein Preisgeld von 3,6 Millionen US-Dollar.

Woods nahm zum ersten Mal seit sieben Monaten wieder an einem PGA-Turnier teil. Nachdem sich der 47-Jährige im Februar 2021 bei einem Autounfall das rechte Bein gebrochen hatte, tritt der 15-malige Major-Champion nur noch auf ausgesuchten Turnieren an. Zwei Tage zuvor hatte Woods viel Kritik einstecken müssen, als er seinem Spielpartner Justin Thomas einen Streich gespielt und ihm einen Tampon in die Hand gedrückt hatte. Nach dem Vorfall hatte sich Woods dafür öffentlich entschuldigt.

Beim Turnier im Riviera Country Club trat mit Stephan Jäger auch ein deutscher Golfprofi an, mit 282 Schlägen wurde Jäger am Ende 40.