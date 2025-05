In der Fußball-Verbandsliga A-Junioren kassierte der Haldensleber SC am Wochenende eine bittere Pleite gegen die SV Fortuna Magdeburg und ging 0:6 (0:1) vom Platz.

Haldensleben/MTU. Auf dem Sportplatz Jahn-Allee wurden die Fans des Haldensleber SC am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper durch die Lappen. Das Spiel endete 0:6 (0:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Oskar Zopf das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Das zweite Tor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Qusia Hussen Gahdo den Ball ins Netz.

Haldensleber SC liegt 0:2 zurück – Minute 49

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tom Luca Lenze traf in Minute 60, Niklas Hännig in Minute 66 und Gino Klause in Minute 78. Spielstand 5:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 27

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Klause den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (85.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: –

SV Fortuna Magdeburg: Kehr – Koplin (46. Kirchhoff), Rudolph (57. Bersiner), Hussen Gahdo (57. Lenze), Bense, Zopf (57. Lindner), Fleck, Drizari (46. Hännig), Klause, Barnau, Kratzke

Tore: 0:1 Oskar Zopf (10.), 0:2 Qusia Hussen Gahdo (49.), 0:3 Tom Luca Lenze (60.), 0:4 Niklas Hännig (66.), 0:5 Gino Klause (78.), 0:6 Gino Klause (85.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Felix Grünwald, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53