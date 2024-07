Gruissan - Rad-Superstar Tadej Pogacar hat sich nach seinen starken zwei Siegen in den Pyrenäen bei der Tour de France eine süße Auszeit gegönnt. „Erzählt es nicht meinem Ernährungsberater. Ich hatte eben einen der besten Brownies in meinem Leben“, sagte der 25-Jährige. Zum Wochenbeginn stand der zweite Ruhetag an.

Pogacar ist noch eine Woche mit zwei schweren Alpenetappen und dem finalen Einzelzeitfahren von seinem Doppelerfolg aus Giro- und Tour-Sieg entfernt. „Es wird eine harte letzte Woche. Wir werden einige Feuerwerke sehen“, sagte er. Er nehme seinem Rivalen Jonas Vingegaard ab, dass er alles daransetze, um ihn noch zu schlagen.

Am Wochenende hatte der zweimalige Tour-Sieger Titelverteidiger Vingegaard zwei schwere Niederlagen zugefügt. Beim Aufstieg zum Plateau de Beille habe er „die höchsten Werte“ in seiner Karriere erzielt. „Es war ein großer Tag“, schwärmte er. Pogacar kam als Tagessieger gut eine Minute vor Vingegaard an, liegt in der Gesamtwertung etwas mehr als drei Minuten vor dem Dänen.