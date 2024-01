Nach ihrem Titel bei der Two-Nights-Tour ist die Slowenin Nika Prevc auch in Villach nicht zu besiegen. Das deutsche Team verpasst den ersten Podestplatz dieses Winters.

Prevc gewinnt Skispringen in Villach - Reisch gestürzt

Die Slowenin Nika Prevc kam beim Springen in Villach auf Weiten von 96,5 und 92 Metern.

Villach - Die Slowenin Nika Prevc ist auch nach ihrem Titel bei der Two-Nights-Tour der Skispringerinnen auf Erfolgskurs. Beim Weltcup-Wettbewerb in Villach in Österreich sprang die 18-Jährige auf der Normalschanze 96,5 und 92 Meter und distanzierte die Konkurrenz deutlich.

Eva Pinkelnig (Österreich) und Abigail Strate (Kanada) komplettierten am Mittwoch das Podium bei dem Springen, bei dem es auch mehrere Stürze gab. Sowohl die Kanadierin Alexandria Loutitt als auch Agnes Reisch aus Deutschland konnten nach ihren Stürzen aber selbst wieder aufstehen.

Beste Deutsche wurde Anna Rupprecht, die nach Sprüngen auf 91,5 und 84 Meter Rang neun belegte. Zur Halbzeit hatte sich Rupprecht noch auf Platz zwei befunden und Hoffnung auf den ersten deutschen Podestplatz in diesem Winter gemacht. Selina Freitag (13.), Luisa Görlich (18.), die gestürzte Reisch (23.) und Juliane Seyfarth (28.) holten ebenfalls Weltcup-Punkte. Am Donnerstag (12.30 Uhr) steht ein weiteres Einzel in Villach auf dem Programm.