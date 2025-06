Beim Reiten treten Männer und Frauen gegeneinander oder auch gemeinsam an. Bei der Europameisterschaft kommt es nun zu einer besonderen Konstellation im deutschen Team.

Aachen - Bei der Nominierung für die Springreit-Europameisterschaften in knapp zwei Wochen hat Bundestrainer Otto Becker für eine Premiere gesorgt. Der Coach berief für das Turnier in Spanien ein Liebespaar: Sophie Hinners und Richard Vogel starten in A Coruña erstmals zusammen bei einem Championat.

Hinners und Vogel sind seit mehreren Jahren ein Paar und betreiben in Pfungstadt gemeinsam einen Turnier- und Handelsstall. Der 28-jährige Vogel, der im Vorjahr in Paris zum Olympia-Team gehörte, reitet bei der EM United Touch. Die 27 Jahre alte Hinners ist mit My Prins nominiert und bestreitet ihr erstes Championat.

Zum deutschen EM-Quartett an der galizischen Küste gehören zudem Marcus Ehning aus Borken mit Coolio und Einzel-Olympiasieger Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Just be Gentle. Als Ersatzpaar sind Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium nominiert.