Florenz - Radstar Tadej Pogacar hatte zehn Tage vor Tour de France mit einer Corona-Erkrankung zu kämpfen.

„Ich habe mich gut erholt. Covid ist nicht mehr so ernst wie damals. Ich hatte das Virus bereits. Der Körper gewöhnt sich dran. Es war nicht so schlimm und ging schnell vorbei“, sagte der Slowene auf einer Pressekonferenz in Florenz. Er habe insgesamt nur einen Tag pausiert, danach sei er ein wenig auf der Rolle gefahren.

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger geht als großer Favorit in die am Samstag beginnende Frankreich-Rundfahrt. Der 25-Jährige peilt dabei nach dem Gewinn des Giro d'Italia das Double an, was letztmals dem Italiener Marco Pantani im Jahr 1998 gelang. „Es ist eine große Herausforderung, ich liebe Herausforderungen. Im Radsport ist nichts einfach“, so Pogacar.

Pogacar hat dabei Titelverteidiger Jonas Vingegaard aus Dänemark auf der Rechnung, trotz dessen schweren Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt. „Ich denke, er ist bereit, sonst wäre er nicht da“, so der UAE-Kapitän. Vingegaard hatte im April bei seinem Sturz mehrere Rippenbrüche, eine Lungenquetschung und einen Pneumothorax erlitten.