In einem Ligaspiel wurde Seattles Torwart Stefan Frei am Kopf verletzt.

Seattle - Der Schweizer Torwart Stefan Frei ist bei einem Meisterschaftsspiel in der Major League Soccer schwer am Kopf getroffen worden. Nach dem Ausscheiden bei der Club-WM trat der 39-Jährige mit den Seattle Sounders nun daheim in der amerikanischen Liga gegen Columbus Crew an. In der Nachspielzeit erwischte ein Gegenspieler Frei unabsichtlich mit dem Knie am Kopf, als der Keeper bei einem Freistoß der Gäste aus dem Tor gekommen war.

Frei blieb schwer benommen liegen. Mitspieler eilten zu ihm, auch die Gegenspieler waren sichtlich geschockt. Auf Drängen vor allem des Seattle-Trainers wurde die noch verbleibende rund eine Minute nicht mehr gespielt und die Partie beendet.

Frei nimmt es mit Humor

Frei wurde in einen Krankenwagen gebracht, der aufs Feld gefahren war und dann abtransportiert. Die Entwarnung kam von ihm selbst via X (vormals Twitter) ein paar Stunden später: „Ich versuche immer noch herauszufinden, was am Ende des Spiels passiert ist.“ Dazu postete einen augenzwinkernden Smiley. „Ich bin dem Team, das sich um mich gekümmert hat, unglaublich dankbar und froh, dass ich wieder zu Hause bin und mich ausruhen kann.“

Frei sei sehr hart getroffen worden, hatte Seattle-Coach Brian Schmetzer betont. Er sei aber wach gewesen, als er in den Krankenwagen gebracht wurde und habe auch seine Finger bewegt. „Wir wissen, dass Stef widerstandsfähig ist“, hatte Mitspieler Cristian Roldan gesagt: „Er wird sich wieder zurückkämpfen.“