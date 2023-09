Los Angeles - Nach diesem Wochenende stehen die Playoffs-Teams der diesjährigen Overwatch League fest. Mit ihren Siegen in den Playins haben sich Boston Uprising und London Spitfire in der Region West als letzte Teams qualifiziert, in der Region Ost Dallas Fuel.

Boston setzte sich im Finale der Gewinnerrunde knapp 3:2 gegen Toronto Defiant durch. Infolge der Niederlage gegen Boston in der letzten Woche spurtete London Spitfire durch die Verliererrunde und bezwang Washington Justice sowie Vancouver Titans jeweils 3:2. Mit einem 3:1-Sieg gegen Toronto Defiant zogen die blauen Piloten in die Playoffs. Dallas Fuels Meisterschaftsträume gingen dank eines 3:1-Sieges gegen Seoul Dynasty weiter.

Zuvor hatten sich die höchstplatzierten Teams beider Regionen automatisch für die Playoffs qualifiziert. Im Westen waren das Atlanta Reign, Florida Mayhem und Houston Outlaws, im Osten Seoul Infernal und Hangzhou Spark.

Die Playoffs der OWL 2023 finden vom 28. September bis 1. Oktober im Mattamy Athletic Centre in Toronto statt. In den Eröffnungsspielen stehen sich in Gruppe 1 Hangzhou und Atlanta Reign gegenüber, in Gruppe 2 Dallas Fuel und Seoul Infernal. London Spitfire trifft zuerst auf Boston Uprising.