Publikumsliebling Coco Gauff ist bei den US Open raus. US-Kollegin Jessica Pegula hingegen trennen nur noch zwei Siege vom Titel. Es kommt zum Vorjahresendspiel gegen eine ausgeruhte Gegnerin.

New York - Vorjahresfinalistin Jessica Pegula stärkt bei den US Open die Hoffnungen der amerikanischen Tennis-Fans auf eine nächste heimische Siegerin. Dank eines souveränen 6:3, 6:3 gegen die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin Barbora Krejcikova aus Tschechien steht die Weltranglisten-Vierte in New York erneut im Halbfinale. Die 31-Jährige ist im gesamten Turnierverlauf noch ohne Satzverlust.

In der Vorschlussrunde kommt es nun zu einer Neuauflage des Vorjahresendspiels gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka. Die belarussische Titelverteidigerin profitierte von einer Verletzung der Tschechin Marketa Vondrousova und musste für ihr Viertelfinale gar nicht auf den Platz. Nach den verlorenen Endspielen bei den Australian Open und den French Open strebt Sabalenka ihren ersten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr an.

Neben Pegula hat Wimbledon-Finalistin Amanda Anisimova als zweite amerikanische Hoffnungsträgerin am Mittwoch ebenfalls noch die Chance auf den Einzug ins Halbfinale. 2023 hatte sich US-Publikumsliebling Coco Gauff, die sich diesmal im Achtelfinale verabschiedete, als Champion in die US-Open-Geschichte eingetragen.