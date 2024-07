Jasmine Paolini und Donna Vekic überstehen in Wimbledon ihre Viertelfinal-Aufgaben. Eine der beiden wird zum ersten Mal ins Endspiel kommen.eine Premiere.

Donna Vekic spielt nun am Donnerstag um den Finaleinzug.

London - French-Open-Finalistin Jasmine Paolini und Außenseiterin Donna Vekic spielen im Wimbledon-Halbfinale am Donnerstag gegeneinander um das Erreichen des Endspiels. Paolini siegte im Viertelfinale deutlich 6:2, 6:1 gegen Emma Navarro aus den USA und zog damit als erste italienische Tennisspielerin in ein Halbfinale des Rasenklassikers ein. Mit einer starken Vorstellung unterstrich die 28-Jährige ihre derzeit starke Form.

Die ungesetzte Vekic stoppte im Südwesten Londons den Erfolgslauf der Neuseeländerin Lulu Sun und erreiche erstmals ein Grand-Slam-Halbfinale. Das Außenseiter-Viertelfinale entschied die ebenfalls 28-Jährige nach verlorenem ersten Satz mit 5:7, 6:4, 6:1 für sich.

„Sie hat unglaublich gespielt. Sie hat mich an meine Grenzen gebracht“, sagte Vekic, der bei der Nachfrage zu ihren Verletzungen in den vergangenen Jahren im Siegerinterview die Tränen kamen. Als erst zweite kroatische Wimbledon-Halbfinalistin nach Mirjana Lucic vor 25 Jahren spielt Vekic um den Finaleinzug. Im Vorfeld von Wimbledon hatte sie das Endspiel in Bad Homburg erreicht.

Außenseiterin Sun hatte zuvor beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison für Furore gesorgt und stand als erste Qualifikantin seit 14 Jahren in der Runde der besten Acht. Schon zuvor schrieb Sun neuseeländische Tennis-Geschichte, weil sie als Erste ihres Landes in der Open Ära seit 1968 die Runde der besten 16 in Wimbledon erreichte.