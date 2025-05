Sunrise - Die Florida Panthers haben als Titelverteidiger in den NHL-Playoffs wieder alle Chancen auf den Einzug in die nächste Runde. Das Team gewann erneut ohne Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm gegen die Toronto Maple Leafs und glich mit einem 2:0-Sieg in der Serie zum 2:2 aus. Nach zwei Niederlagen zum Start in Kanada war es der zweite Erfolg vor heimischen Fans. Das fünfte Spiel des Duells findet wieder in Toronto statt, zum Einzug in die nächste Runde braucht eine Mannschaft vier Siege.

Im anderen Spiel des Tages gewannen die Dallas Stars 5:2 gegen die Winnipeg Jets. Damit führen die Texaner in dieser Serie 2:1.