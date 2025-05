Herzogenaurach - Julian Nagelsmann lässt vor dem Finalturnier der Nations League Fans der Fußball-Nationalmannschaft einmal beim Training zuschauen. Bei der ersten Übungseinheit vor dem Halbfinale gegen Portugal werden DFB-Kapitän Joshua Kimmich und seine Kollegen am 30. Mai (16.30 Uhr) im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach vor bis zu 4.000 Zuschauern in die Vorbereitung starten. Die kostenfreien Tickets sind ab dem 28. Mai (10.00 Uhr) über das DFB-Ticketportal erhältlich.

Öffentliche Trainingseinheiten sind bei der DFB-Elf mittlerweile wieder üblich. Vor der Heim-EM im vergangenen Sommer kamen mehrere Tausend Besucher ins Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena und sorgten für einen ersten Vorgeschmack auf die gute Turnierstimmung.

Kräftemessen mit Ronaldo

Die Nationalmannschaft bestreitet ihr Semifinale in der Nations League am 4. Juni (21.00 Uhr/ZDF) in München gegen die Auswahl um Cristiano Ronaldo. Das andere Halbfinale findet am 5. Juni (21.00 Uhr) in Stuttgart zwischen Europameister Spanien und Vize-Weltmeister Frankreich statt. Das Endspiel wird am 8. Juni (21.00 Uhr) in München gespielt, am gleichen Tag (15.00 Uhr) findet das Spiel um Platz drei in Stuttgart statt.

Die DFB-Elf hat sich erstmals für die Finalrunde des UEFA-Wettbewerbs qualifiziert. Quartier ist wie bei der Heim-EM der Home Ground von Ausrüster Adidas in Herzogenaurach. Seinen Kader für die beiden letzten Länderspiele vor dem Beginn der WM-Qualifikation im September wird Nagelsmann am 22. Mai benennen.