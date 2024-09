Grand Smashs im Tischtennis sind das, was die vier Grand-Slam-Wettbewerbe für den Tennissport sind: die wichtigsten Turniere des Jahres. Für Dimitrij Ovtcharov ging es in Peking erfolgreich los.

Peking - Der deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat sein erstes Spiel beim Grand-Smash-Turnier in China gewonnen. Der frühere Weltranglisten-Erste besiegte den Südkoreaner Oh Junsung in 3:2 Sätzen. Vor Ovtcharov hatten auch schon sein Nationalmannschafts-Kollege Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) sowie Sabine Winter (TSV Dachau) die zweite Hauptrunde in Peking erreicht.

Die Grand-Smash-Turniere haben im Tischtennis einen ähnlich herausgehobenen Stellenwert wie die Grand Slams im Tennis. Bislang gibt es in China, Saudi-Arabien und Singapur aber nur drei von ihnen pro Jahr. Die Ausrichtung eines europäischen Grand-Smash-Wettbewerbs in Budapest scheiterte 2022 kurzfristig an den hohen finanziellen Auflagen für jeden potenziellen Gastgeber.