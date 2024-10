Die Zeiten der deutschen Dominanz sind im europäischen Tischtennis vorbei. Trotzdem spielen bei der EM in Linz noch einige große Namen mit.

Linz - Titelverteidiger Dang Qiu und der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov haben ihre ersten Spiele bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Linz gewonnen. Der 27 Jahre alte Dang Qiu von Borussia Düsseldorf schlug den Niederländer Gabrielus Camara in 4:0 Sätzen.

Der zweimalige Einzel-Europameister Ovtcharov (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell) besiegte Ioannis Sgouropoulos aus Griechenland mit 4:1. „Die EM gehört zu den größten Turnieren“, sagte der 36-Jährige. „Ich habe mir vor ein paar Tagen noch einmal meinen Sieg gegen Wladi Samsonow 2013 in Wien angeschaut. Schöne Erinnerungen, jetzt sind wir wieder in Österreich - und ich hoffe, das ist ein gutes Omen.“

Die EM in Linz ist das erste große Turnier nach dem internationalen Karriereende des Rekord-Europameisters Timo Boll. Aktuell bester deutscher Spieler in der Weltrangliste ist Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken). Die Nummer zwölf des Rankings gewann in der ersten Hauptrunde mit 4:0 gegen den Österreicher Julian Rzihauschek.