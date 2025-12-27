Franz Wagner fehlt den Orlando Magic seit Anfang Dezember verletzt. Ohne seinen Topscorer schwächelt das Team - und kassiert auch gegen Charlotte eine Heimniederlage.

Tristan da Silva und die Orlando Magic hatten gegen die Charlotte Hornets das Nachsehen.

Orlando - Die Orlando Magic haben in der NBA eine weitere Niederlage kassiert. Ohne die verletzten Wagner-Brüder unterlag das Team zu Hause mit 105:120 (48:57) gegen die Charlotte Hornets. Der deutsche Basketball-Europameister Tristan da Silva kam von der Bank und erzielte acht Punkte.

Orlando ist aktuell noch auf Playoff-Kurs, hat seit der Verletzung von Franz Wagner Anfang Dezember aber mehr Spiele verloren als gewonnen. Bester Werfer gegen Charlotte war Anthony Black mit 24 Punkten, während unter anderem All-Star Paolo Banchero einen schwachen Abend hatte.

Für die Hornets erzielte LaMelo Ball 22 Punkte, der starke Rookie Kon Knueppel verletzte sich kurz vor der Halbzeitpause schwer am Knöchel.

Pistons unterliegen in Utah

Eine überraschende Niederlage kassierten die Detroit Pistons, das beste Team der Eastern Conference, bei den Utah Jazz. Keyonte George traf den entscheidenden Wurf zum 131:129 für die Jazz zwei Sekunden vor Schluss. Detroits Starspieler Cade Cunningham (29 Punkte, 17 Assists) verpasste wiederum den Siegtreffer mit der Schlusssirene.

Bestmarken für Brown und Lopez

Jaylen Brown führte die Boston Celtics zu einem klaren 140:122 bei Schlusslicht Indiana Pacers. Für Brown war es die achte Partie in Folge mit mindestens 30 Punkten - das hatte vor ihm nur NBA-Legende Larry Bird für die Celtics geschafft.

Brook Lopez von den Los Angeles Clippers erlebte ebenfalls einen bemerkenswerten Abend. Der 37 Jahre alte Center erzielte beim 119:103 bei den Portland Trail Blazers 31 Punkte - und verwandelte dabei erstmals in seiner langen Karriere neun Dreier in einer Partie.