Rodler Max Langenhan feiert bei den Winterspielen den größten Triumph seiner Karriere. Danach will ihm der Bundeskanzler persönlich gratulieren. Aber daraus wird erst mal nichts.

Cortina d'Ampezzo - Nach seinem Triumph im Einsitzer ist Rodel-Olympiasieger Max Langenhan ein Fauxpas passiert - und das ausgerechnet mit Kanzler Friedrich Merz. Wie der 26-Jährige nun in einem Instagram-Video nach dem Gold mit der Mixed-Staffel erzählte, wollte ihm der Regierungschef vor wenigen Tagen persönlich gratulieren. Doch daraus wurde nichts, wie Langenhan unter dem Gelächter seiner Gold-Teamkollegen launig zum Besten gab.

Nach dem Erfolg am Sonntagabend erschien auf Langenhans Handy in den frühen Morgenstunden beim Warten auf seinen Shuttle plötzlich eine unbekannte Nummer. Weil sich der Thüringer aber gerade ein „cooles“ Gratulationsvideo der Reality-Stars Carmen und Robert Geiss ansah und die Nummer nicht gespeichert hatte, „habe ich den Anruf weggewischt. Und es hat sich rausgestellt: Das war Friedrich Merz“, erzählte der 26-Jährige.

Jetzt bat Langenhan um Entschuldigung. „Lieber Friedrich. Ähh, lieber Herr Merz. Es tut mir super leid. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten Tagen noch einmal, zu telefonieren. Ich bin auf alle Fälle stolz“, sagte Langenhan lachend.