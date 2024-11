In seinem Geburtsort kehrt der frühere NHL-Profi Tom Kühnhackl nach mehr als zweieinhalb Jahren in die Nationalmannschaft zurück. Lob gibt es vom Bundestrainer.

Landshut - Olympia 2026 spielte in Landshut für Tom Kühnhackl eine große Rolle. „Natürlich guckt man da schon mit einem Auge hin“, sagte der frühere NHL-Profi nach dem 5:6 gegen Dänemark zum Auftakt des Deutschland Cups. Auch wenn das Großereignis erst in knapp 15 Monaten in Italien stattfinden wird, beginnt bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft auch für den früheren NHL-Profi schon jetzt der harte Kampf um die Plätze.

Der Profi von den Adler Mannheim, zweifacher Stanley-Cup-Champion mit den Pittsburgh Penguins 2016 und 2017, stand aus verschiedensten Gründen über zweieinhalb Jahre für die Nationalmannschaft nicht mehr auf dem Eis. Für das „Schaufenster Olympia“, wie es DEB-Sportdirektor Christian Künast nannte, muss der 32-Jährige auf sich aufmerksam machen. Automatisch wird Kühnhackl nicht dabei sein.

Bundestrainer Kreis lobt

„Es ist ganz normal, dass man sich neu präsentieren muss“, sagte der Sohn von Eishockey-Legende Erich Kühnhackl. „Man muss zeigen, was man für Stärken hat.“ Trotz des 5:6 gegen Dänemark war Bundestrainer Kreis angetan vom Rückkehrer. „Ich bin sehr, sehr zufrieden“, sagte der 65-Jährige und schwärmte: „Er hat kaum Fehler gemacht. Läuferisch und kämpferisch war er ein Vorbild. Eine Bereicherung für die Mannschaft.“

Kühnhackl schoss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes 2018 in der Qualifikation zu den Spielen ins südkoreanische Pyeongchang. Beim sensationellen Silber-Coup war er jedoch nicht dabei, weil die NHL die Spieler nicht freigab. Vier Jahre später enttäuschte Deutschland beim 0:4 im Viertelfinale gegen die Slowakei. Nun wartet in Mailand die nächste Chance. „Daher will ich unbedingt dabei sein“, sagte Kühnhackl.