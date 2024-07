Eine Verletzung von Mark Lamsfuß stoppt die Badminton-Europameister von 2022 in Paris.

Paris - Deutschlands Badminton-Doppel Mark Lamsfuß und Marvin Seidel hat bei den Olympischen Spielen in Paris aufgeben müssen. Grund für den Rückzug ist nach Angaben des Deutschen Badminton-Verbandes eine Verletzung von Lamsfuß. „Mark bereitet sein Knie immer noch Probleme und sportfachlich beziehungsweise aus Leistungssicht ist es überhaupt nicht sinnvoll, dass sie weiterspielen“, sagte Teilmannschaftsleiter Martin Kranitz.

Die Europameister von 2022 hatten am Samstag ihr erstes Gruppenspiel gegen ein Doppel aus Indonesien mit 0:2 verloren. Am Montag sollten Lamsfuß/Seidel gegen die an Nummer drei gesetzten Inder Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty aufschlagen. Die Partie wurde ebenso wie das letzte Vorrundenduell mit Lucas Corvee/Ronan Labar aus Frankreich abgesagt.