Der Zandvoort-Sieger ist in der Italien-Quali ebenfalls vorn. McLaren macht sogar die erste Reihe perfekt. Aber was ist mit Weltmeister Max Verstappen los?

Norris auch in Monza auf Pole - Verstappen schwächelt

Lando Norris steht auch in Italien auf der Pole.

Monza - Lando Norris hat sich auch die Pole-Position für den Großen Preis von Italien gesichert. Der Brite raste in der Qualifikation am Samstag in Monza mit seinem McLaren wie eine Woche zuvor im niederländischen Zandvoort auf den ersten Platz. Zweiter wurde sein australischer Formel-1-Teamkollege Oscar Piastri.

In der zweiten Reihe wird vor dem heimischen Publikum zumindest ein Ferrari stehen. Charles Leclerc belegte den vierten Platz, er musste aber auch noch den britischen Mercedes-Fahrer George Russell vorlassen. Hinter dem zweiten Ferrari mit Carlos Sainz und dem zweiten Silberpfeil mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton kam Weltmeister Max Verstappen nur auf den siebten Platz.

Der Niederländer, der seit fünf Grand Prix auf einen Sieg wartet, hatte im Red Bull einen Rückstand von fest sieben Zehntelsekunden auf Norris. Er droht im Klassement weitere Punkte an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) beim Großen Preis von Italien einzubüßen.

Vor dem Rennen liegt Verstappen 70 Punkte vor Norris, der zuletzt in Zandvoort auch den Großen Preis für sich entschieden hatte. Zehnter in der Italien-Qualifikation wurde Nico Hülkenberg im Haas.