Dallas - Mit einem 3:2 nach Verlängerung haben die Dallas Stars ihr Aus in den NHL-Playoffs gegen die Vegas Golden Knights verhindert.

Nach drei Dallas-Niederlagen in den ersten drei Spielen steht es in den Western Conference Finals nun 3:1 für Vegas, die in der deutschen Nacht zu Sonntag Gastgeber der nächsten Partie sind.

Den entscheidenden Treffer erzielte Joe Pavelski, als Dallas in Überzahl war. Die beiden ersten Tore für die Stars markierte Jason Robertson. Der Gewinner der Serie steht in den Finals um den Stanley Cup und trifft dort auf die Florida Panthers, die sich in der Eastern Conference gegen die Carolina Hurricanes durchgesetzt haben.