Miami - Quarterback Tua Tagovailoa vom NFL-Team Miami Dolphins steht nach seiner wiederholten Gehirnerschütterung offenbar vor einer Rückkehr. Wie „ESPN“ in den USA berichtet, soll der 26-Jährige in den kommenden Tagen ins Training einsteigen. Schon ein Einsatz im Heimspiel gegen die Arizona Cardinals am 27. Oktober sei demnach geplant.

Tagovailoa hatte sich im zweiten Saisonspiel gegen die Buffalo Bills Mitte September eine Gehirnerschütterung zugezogen und war seitdem ausgefallen. Für den Spielmacher war es bereits die dritte Verletzung dieser Art in seiner NFL-Laufbahn. Danach hatte es Spekulationen über ein vorzeitiges Karriereende des Quarterbacks gegeben.