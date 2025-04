Quedlinburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Tino Herrchen. Der Trainer von Quedlinburger musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (1:1)-Niederlage gegen Langenstein beobachten.

Janne Andreas Neutzner (SV Langenstein) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Langensteiner konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Nico Stertz der Torschütze (29.).

1:1 im Duell zwischen Quedlinburger SV und SV Langenstein – 29. Minute

In der 54. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Quedlinburger SV kassierte einmal Gelb. Daniel Holtzheuer traf für Langenstein in Minute 67 und Sebastian Heine in Minute 83. Spielstand 3:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 24

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der Quedlinburger SV steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Gerrit Maurice Hoeft den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (89.). Damit war der Triumph der Langensteiner entschieden.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Langenstein

Quedlinburger SV: Bachor – Struckmeyer, Spannaus, Pflug, Henneberg (77. Klauss), Möller, Kläfker, Beti (58. Garcia Castillo), Mata Sanabria, Soyka (52. Lindow), Stertz

SV Langenstein: Eitz – Bellan, Ferdenus, Heine (85. Herrmann), Pinta (59. Hanke), Rappe, Schulmeyer, Neutzner (59. Eska), Holtzheuer (80. Gifhorn), Schulze, Hoeft (89. Priese)

Tore: 0:1 Janne Andreas Neutzner (20.), 1:1 Nico Stertz (29.), 1:2 Daniel Holtzheuer (67.), 1:3 Sebastian Heine (83.), 1:4 Gerrit Maurice Hoeft (89.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Danilo Köhler, Lenny-Lucien Peschel; Zuschauer: 89