Oklahoma City - Basketball-Profi Tyrese Haliburton hat sich nach dem Riss der rechten Achillessehne und einer Operation mit emotionalen Worten aus dem Krankenhaus an die Fans der Indiana Pacers gewandt. „Ich weiß nicht, wie ich es anders als mit Schock erklären soll. Worte können den Schmerz dieser Enttäuschung nicht ausdrücken. Die Frustration ist unfassbar“, schrieb der 25-Jährige auf X und postete dazu ein Foto von sich im Krankenbett, auf dem der operierte Fuß zu sehen ist und er mit den Händen ein Herz formt.

Haliburton hatte die Verletzung am Sonntag zu Beginn des entscheidenden Finalspiels um die NBA-Meisterschaft gegen die Oklahoma City Thunder erlitten. Die Thunder um den deutschen Profi Isaiah Hartenstein gewannen das siebte Spiel mit 103:91 und damit die Trophäe mit 4:3 Siegen. „Ich habe mein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, und so endet es? Das ergibt keinen Sinn“, meinte Haliburton, der in New York operiert wurde.

Mut durch Bryant, Kraft durch Glaube

In seinem Post gab der wichtigste Spieler der Pacers tiefe Einblicke in seine Gemütsverfassung. Er wünschte, er könnte nach der Operation zählen, wie oft ihm die Leute sagten, er würde stärker wieder zurückkommen. „Was für ein Klischee, lol, dieser Scheiß nervt. Mein Fuß fühlt sich an wie ein Klotz am Bein“, berichtete er.

Am meisten aber schmerze sein Verstand. Er fühle sich, als würde er faseln, wisse aber, dass wenn er alles durchgestanden habe, er mit Stolz darauf zurückblicken werde. „Es tut gut, den Mist rauszulassen, ohne dass ihr alle das hässliche Weinen des Kindes seht“, schrieb der Olympiasieger von Paris.

„Indy, es tut mir leid“, richtete Haliburton sein Bedauern über den verpassten NBA-Titel direkt an die Fans, „wenn es eine Fangemeinde gibt, die das nicht verdient, dann ihr alle. Aber gemeinsam werden wir alles geben, um wieder hierherzukommen und diese Hürde zu überwinden.“

Mut schöpfe er aus Worten der verstorbenen Basketball-Legende Kobe Bryant. Dieser habe gesagt, es gebe größere Probleme und Herausforderungen als einen Achillessehnenriss. „"Hör auf, dich selbst zu bemitleiden, finde das Positive und mach dich an die Arbeit mit dem gleichen Glauben, dem gleichen Antrieb und der gleichen Überzeugung wie immer"“, zitierte er Bryant.

Haliburton: „Ich werde mich wieder aufrappeln“

Kraft, die schwere Zeit zu meistern, zieht Haliburton zudem aus seinem Glauben. „Mit 25 habe ich schon gelernt, dass Gott uns nie mehr aufbürdet, als wir bewältigen können. Ich weiß, ich werde als besserer Mensch und besserer Spieler daraus hervorgehen“, erklärte er. Er sei dankbar für den Weg, der vor ihm liege. „Mal sehen, wie ich davon zurückkomme. Also, gebt mir etwas Zeit, ich werde mich wieder aufrappeln und wieder die beste Version von Tyrese Haliburton sein“, schrieb er an die Anhänger.