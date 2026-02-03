Die Houston Rockets gewinnen ihr Auswärtsspiel in der NBA bei den Indiana Pacers. Kevin Durant verpasst das Spiel aufgrund einer kuriosen Verletzung.

Indianapolis - Trotz eines kuriosen Ausfalls von Topstar Kevin Durant haben die Houston Rockets in der NBA ihr Auswärtsspiel bei den Indiana Pacers gewonnen. Die Rockets setzten sich beim Vorjahresfinalisten der nordamerikanischen Basketball-Liga mit 118:114 durch und festigten damit den vierten Platz in der Western Conference.

Cheftrainer Ime Udoka erklärte, der 37 Jahre alte Durant habe sich in einem der vorherigen Spiele eine Knöchelverletzung zugezogen, als er versehentlich einem Zuschauer auf den Fuß gestiegen sei.

In Abwesenheit von Durant ragte der türkische Nationalspieler Alperen Sengün bei Houston heraus. Der 23-Jährige, der im vergangenen Jahr mit der Türkei das EM-Finale gegen Deutschland verloren hatte, erzielte 39 Punkte und kam zudem auf 16 Rebounds. Bei den Pacers war Pascal Siakam mit 27 Zählern bester Werfer. Indiana bleibt nach der 37. Niederlage im 50. Saisonspiel Letzter der Eastern Conference.

Überraschende Niederlage für Timberwolves

Eine überraschende Niederlage mussten die Minnesota Timberwolves hinnehmen. Trotz einer starken Leistung ihres Topspielers Anthony Edwards verloren die Timberwolves bei den Memphis Grizzlies mit 128:137. Edwards kam auf 39 Punkte, konnte die erste Niederlage nach zuvor vier Siegen aber nicht verhindern. Dennoch bleibt Minnesota auf Platz fünf der Western Conference.

Die Grizzlies wiederum beendeten eine Serie von sechs Niederlagen nacheinander, liegen aber weiterhin deutlich außerhalb der Playoff-Plätze.