Was für eine emotionale Achterbahnfahrt für Lorenz Metz: Der NFL-Profi verlor erst seinen Job bei den Tampa Bay Buccaneers - und steht nun mit den New England Patriots im Super Bowl.

San José - Der deutsche NFL-Profi Lorenz Metz hat die Hoffnung auf einen Einsatz im Super Bowl noch nicht aufgegeben. „Es kann immer was passieren, ausgeschlossen ist das nicht“, sagte der Football-Spieler der New England Patriots bei der Opening Night für den Super Bowl am kommenden Sonntag (Ortszeit). Als Spieler des Trainingskaders müsste der 28 Jahre alte Bayer dazu allerdings noch in den aktiven Kader befördert werden, um im Duell mit den Seattle Seahawks auf dem Platz stehen zu können. Die Patriots hatten Metz erst am 16. Januar unter Vertrag genommen, nachdem die Tampa Bay Buccaneers nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollten. „Ich muss mich immer mal wieder kneifen“, sagte er.

„Es ist unbeschreiblich“, sagte Metz mit Blick auf die bevorstehende Woche als Super-Bowl-Teilnehmer. Die Entscheidung der Buccaneers habe ihn getroffen. „Und dann eine Woche später mit den Patriots in den Playoffs zu stehen, ist schon eine große Ehre.“ Metz spielt auf der Position des Offensive Tackle und wäre bei einem Einsatz dafür zuständig, Patriots-Quarterback Drake Maye zu beschützen - so, wie einst Sebastian Vollmer als Patriots-Profi auf Superstar Tom Brady aufgepasst hat und mit ihm zusammen die Vince-Lombardi-Trophy gewann.

„Es gibt noch immer Leute, die Sebastian kennen. Er hat die Tür für uns aufgemacht“, sagte Metz. Auch auf den Patriots-Anführer hält er große Stücke: „Drake Maye ist ein cooler Typ, der mich auch gleich willkommen geheißen hat.“