NBA: Mavericks verlieren auch zweites Playoff-Spiel

Phoenix - Die Dallas Mavericks und Nationalspieler Maxi Kleber liegen in der Zweitrundenserie der NBA-Playoffs gegen die Phoenix Suns mit 0:2 nach Spielen zurück. Die Texaner verloren auswärts mit 109:129 (60:58).

Die Serie wechselt nun nach Dallas, wo die Mavericks unter Zugzwang stehen. Welches Team als erstes vier Partien in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gewinnt, zieht in die nächste Playoff-Runde ein.

Ausschlaggebend für die Niederlage Dallas' war eine schwache zweite Hälfte. Bei den Suns drehte dort Chris Paul auf: 20 seiner 28 Punkte erzielte der Point Guard nach der Pause. Mit 40 Zählern im vierten Viertel setzten sich die Suns dort entscheidend ab. Luka Doncic war mit 35 Punkten bester Punktesammler der Mavericks, der deutsche Nationalspieler Kleber kaum auf neun Zähler.

Auch Miami 2:0 vorn

Die Suns trafen im achten Playoff-Spiel nacheinander mindestens 50 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld. Das ist der zweitlängste Lauf der NBA-Geschichte.

In der Eastern Conference sind auch die Miami Heat mit 2:0 nach Siegen in Führung gegangen. Das Team aus Florida setzte sich gegen die Philadelphia 76ers mit 119:113 (60:52) durch. Dank eines 10:0-Laufs Mitte des Schlussviertels zog Miami entscheidend davon. Bam Adebayo (23 Punkte) und Jimmy Butler (22 Punkte, 12 Assists) führten die Heat an. Die Sixers mussten wie schon im ersten Spiel auf ihren Topscorer Joel Embiid verzichten.