Die NBA drängt nach Europa. Doch wie die neue Liga ab 2027 genau aussehen soll, das weiß noch niemand. Auch der BBL-Boss hat noch einige Fragen.

München - Für BBL-Boss Stefan Holz gibt es eineinhalb Jahre vor der geplanten Einführung der neuen NBA Europe noch zahlreiche Unklarheiten. „Es gibt schon noch viele Fragen und die NBA ist gefordert, diese zu beantworten“, sagte Holz der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gehe es unter anderem um Anforderungen an entsprechende Hallen und Qualifikationskriterien.

So könnte es bereits nach der kommenden Saison ein Play-In-Turnier geben. „Haben wir im möglichen Play-In-Turnier einen festen Platz, oder sogar zwei? Und wie werden diese vergeben? Geht es da ausschließlich nach dem Ranking der abgelaufenen Saison? Und was ist, wenn ein Club aus welchen Gründen auch immer nicht möchte?“, nannte Holz einige Beispiele für bislang noch nicht geklärte Punkte.

Mehr Fragen als Antworten

„Auch in Zusammenarbeit mit den anderen europäischen Ligen müssen wir insgesamt eine Position entwickeln, Fragen und eine Haltung formulieren“, sagte Holz. Die NBA und der Weltverband Fiba müssten hier „noch mehr liefern“, forderte der BBL-Geschäftsführer. „Aktuell gibt es da schon noch mehr Fragen als Antworten.“

Die NBA will ihren Europa-Ableger 2027 an den Start bringen. Bis Ende März soll es etwas mehr Klarheit über Teilnehmer, Modus und finanzielle Aspekte geben. Die NBA Europe soll zunächst mit zehn festen Mitgliedern an den Start gehen. Dazu kommen vier Teams, die sich sportlich für die Teilnahme qualifizieren.

Alba und Bayern als Kandidaten

Aus Deutschland gelten Alba Berlin und Bayern München als aussichtsreichste Teilnehmer. Außerdem denkt die NBA an Standorte in europäischen Metropolen wie London, Paris oder Rom. Nicht überall gibt es schon Proficlubs, die für einen solchen Startplatz infrage kommen.

Die NBA wird bei ihren Plänen vom Weltverband Fiba unterstützt. Die wichtigste Liga in Europa ist derzeit die privatwirtschaftlich organisierte Euroleague, an der unter anderem der FC Bayern München beteiligt ist. Eine Zusammenarbeit der Euroleague und der NBA ist derzeit nicht in Aussicht.