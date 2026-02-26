Madrid - Real Madrid hat ein Mitglied für das Zeigen des Hitlergrußes beim Rückspiel gegen Benfica Lissabon nach dem Rassismus-Vorfall gegen Vinícius Júnior aus dem Stadion geworfen. Gegen den Fan soll nach dem Vorfall im Estadio Santiago Bernabéu nun ein Verfahren zum Ausschluss eröffnet werden, teilten die Madrilenen mit. Demnach sei das Mitglied von Fernsehkameras gefilmt worden, wie es die Geste in der Fanzone zeigte. Sicherheitskräfte machten den Fan dann ausfindig. „Real Madrid verurteilt solche Gesten und Äußerungen, die zu Gewalt und Hass im Sport und in der Gesellschaft aufrufen“, hieß es in der Mitteilung des Vereins.

Die K.-o.-Runden-Partie gegen die Portugiesen (2:1) stand ohnehin unter besonderer Beobachtung, weil Real-Angreifer Vinícius Júnior beim Spiel in Lissabon von Gegenspieler Gianluca Prestianni rassistisch beleidigt worden sein soll. Prestianni war von der UEFA vorläufig gesperrt worden. Madrider Fans zeigten im Rückspiel ein Banner mit den Worten „no al racismo“ („Nein zu Rassismus“). Bei Ballberührungen wurde Vinícius von den mitgereisten Benfica-Anhängern ausgebuht. Wie schon im Hinspiel erzielte der Brasilianer ein Tor.