Die Orlando Magic mit Tristan da Silva setzen in der NBA ein Ausrufezeichen und gewinnen nach einer Aufholjagd gegen die Denver Nuggets. Auch die Sacramento Kings um Dennis Schröder siegen.

Orlando - Mit einem gut aufgelegten Basketball-Europameister Tristan da Silva in den eigenen Reihen haben die Orlando Magic in der NBA einen eindrucksvollen Comeback-Sieg gefeiert. Das Team aus Florida gewann sein Heimspiel gegen die Denver Nuggets trotz eines zwischenzeitlichen 17-Punkte-Rückstands mit 127:126. Damit revanchierten sich die Magic auch für die Niederlage in Denver etwas mehr als eine Woche zuvor.

Da Silva kam von der Bank und steuerte 17 Punkte zum Sieg bei, seine höchste Punktzahl seit mehr als einem Monat. Herausragender Akteur bei Orlando war jedoch Anthony Black mit 38 Zählern. Die beiden Weltmeister Franz und Moritz Wagner fehlten weiterhin verletzt. Aufseiten der Nuggets dominierte einmal mehr Nikola Jokic das Geschehen, doch auch seine Gala mit 34 Punkten, 21 Rebounds und 12 Assists genügte Denver nicht zum Sieg.

Schröder und Kings schlagen Mavericks

Auch für Dennis Schröder und die Sacramento Kings gab es einen Erfolg zu bejubeln. Das Team aus Kalifornien gewann zu Hause gegen die Dallas Mavericks mit 113:107 und feierte seinen achten Saisonsieg. Nationalmannschafts-Kapitän Schröder kam wie gewohnt von der Bank und erzielte zehn Punkte, zudem gab er fünf Assists. Damit stand er aber im Schatten unter anderem von Russell Westbrook und Keon Ellis, die beide jeweils 21 Punkte erzielten.

Bei den Mavericks, die ihre vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen hinnehmen mussten, war Cooper Flagg mit 23 Punkten erfolgreichster Werfer. Trotz des Sieges bleiben die Kings Vorletzter in der Western Conference.