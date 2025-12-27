Topfavorit Luke Littler meistert seine Aufgabe in London ohne Probleme. Ein anderer Darts-Favorit muss bei der WM vorzeitig die Heimreise antreten.

London - Topfavorit Luke Littler hat bei der Darts-WM in London auch seine dritte Hürde ohne Mühe genommen und steht im Achtelfinale. Der 18 Jahre alte Engländer besiegte Österreichs Routinier Mensur Suljovic erwartungsgemäß deutlich mit 4:0 und trifft in der Runde der letzten 16 entweder auf Damon Heta (Australien) oder Rob Cross (England).

Suljovic hatte vor dem Duell noch angekündigt, er werde Littler „von der Bühne schmeißen“. Daraus wurde weder tatsächlich noch im übertragenen Sinne etwas, denn der Titelverteidiger gewann zwölf der 15 gespielten Legs. Littler hatte zuvor den Litauer Darius Labanauskas und David Davies aus Wales jeweils mit 3:0 geschlagen.

Bunting entfällt als Schindler-Gegner

Überraschenderweise ausgeschieden ist der Engländer Stephen Bunting. Der Weltranglisten-Vierte, der bei der vergangenen WM noch im Halbfinale gestanden hatte, verlor sein Duell mit James Hurrell mit 3:4. Bunting ist neben dem Waliser Gerwyn Price der ursprünglich aussichtsreichste Anwärter, der bei dieser WM bereits ausgeschieden ist.

Hurrell wäre möglicher Achtelfinal-Gegner des Deutschen Martin Schindler, falls dieser am Sonntag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) den Engländer Ryan Searle besiegt. Nach dem Aus von Ricardo Pietreczko sind mit Schindler, Debütant Arno Merk und Gabriel Clemens noch drei Deutsche im Alexandra Palace vertreten. Alle drei sind am Sonntag gefordert.