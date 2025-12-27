Ein slowakischer Stürmer ärgert die deutsche U20-Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel. Für das Team von Tobias Abstreiter geht es weiter nur gegen den Abstieg.

Saint Paul - Die deutschen Eishockey-Junioren haben auch das zweite Spiel bei der U20-Weltmeisterschaft verloren. Knapp 20 Stunden nach dem 3:6 gegen Gastgeber USA unterlag das Team von Bundestrainer Tobias Abstreiter in Saint Paul der Slowakei mit 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) und konnte dabei nur selten an die ordentliche Leistung aus dem Auftaktmatch anknüpfen. Ziel der deutschen Auswahl bleibt weiterhin nur der Klassenverbleib.

Der slowakische Stürmer Tomas Chrenko ärgerte die deutschen Junioren bereits mit zwei Toren im ersten Durchgang (11. Minute/20.). Auf der Gegenseite gaben die Deutschen in den ersten 20 Minuten lediglich drei Schüsse ab.

Steigerung im zweiten Drittel

Das Abstreiter-Team kam zwar im zweiten Drittel besser ins Match, allerdings traf weiterhin nur die Slowakei: Chrenko erhöhte mit seinem dritten Treffer (34.). Im Schlussdurchgang gelang Dustin Willhöft vom kanadischen Junioren-Team Saskatoon Blades das 1:3 (52.), ehe Adam Belusko für den 1:4-Endstand sorgte.

Montag wartet Schweden

Am Montag (19.00 Uhr MEZ/Magentasport) trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in der Gruppe A in ihrem dritten Match auf Schweden. Zum Abschluss wartet die Schweiz. Die besten vier Teams der beiden Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die beiden Tabellenletzten spielen in einem Relegationsspiel um den Klassenerhalt.